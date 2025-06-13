أخبار مصر.. مصر تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران وتؤكد: لا حلول عسكرية

نفذت إسرائيل فجر اليوم سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

أعلنت إيران عبر التليفزيون الرسمي أنها لن تشارك في مفاوضات البرنامج النووي مع الولايات المتحدة يوم الأحد وحتى إشعار آخر.

إيران تعلن وقف المفاوضات مع أمريكا حتى إشعار آخر