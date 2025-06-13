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أخبار مصر.. مصر تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران وتؤكد: لا حلول عسكرية

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أخبار مصر.. مصر تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران وتؤكد: لا حلول عسكرية

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مصر تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران وتؤكد: لا حلول عسكرية

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

مصر تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران وتؤكد: لا حلول عسكرية

تدين جمهورية مصر العربية الهجمات العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فجر اليوم، والتي تمثل تصعيدا إقليميا سافرا بالغ الخطورة، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين البنك المركزى والمالية لزيادة مخزون السلع

فى إطار متابعة تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية فى إيران، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، متابعة الموقف أولا بأول، مشيرا إلى أنه تم التنسيق بين حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، وأحمد كجوك، وزير المالية، لزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع المختلفة، وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع مع وزيرى الكهرباء والبترول، لاستعراض سيناريوهات تداعيات الأحداث العسكرية بالمنطقة.

وزارة الطيران: المجال الجوي المصرى آمن ويعمل بشكل طبيعى

أكدت وزارة الطيران المدني، اليوم الجمعة، أن المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعي، ويشهد انتظامًا في حركة التشغيل وفقًا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الجوية، يأتي ذلك في ضوء الأحداث الجارية والتوترات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

خامنئى: النظام الصهيونى حكم على نفسه بمصير مرير ومؤلم

أدان المرشد الأعلى الإيرانى علي خامنئى الضربات الإسرائيلية ضد إيران فى الساعات المبكرة من صباح الجمعة، ووصفها بـ "الشريرة والدموية"، وقال إن عدو طهران كشف عن "طبيعته الشريرة" بقصف المناطق السكنية.

ترامب: ننتظر رد فعل إيران وسندافع عن إسرائيل إذا لزم الأمر

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ان الولايات المتحدة تنتظر رد فعل إيران وستدافع عن إسرائيل إذا لزم الأمر، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

تعرف على أبرز قادة وعلماء إيران المعلن عن مقتلهم في الضربات الإسرائيلية

نفذت إسرائيل فجر اليوم سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

إيران تعلن وقف المفاوضات مع أمريكا حتى إشعار آخر

أعلنت إيران عبر التليفزيون الرسمي أنها لن تشارك في مفاوضات البرنامج النووي مع الولايات المتحدة يوم الأحد وحتى إشعار آخر.

بعثة الحج تواصل تفويج الحجاج المصريين وسط إشادة بالتنظيم والرعاية

تواصل بعثة الحج المصرية أعمالها في تفويج الحجاج إلى أرض الوطن، عقب انتهاء المناسك، وسط إجراءات ميسرة وتنظيم دقيق يسهم في تسهيل عودة الحجاج دون مشكلات أو تأخير.

مصدر: محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 غدًا السبت

يتساءل كثيرٌ من المواطنين في محافظة الجيزة، عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بالتزامن مع انتهاء أعمال الامتحانات الأربعاء 4 يونيو 2025، واستعداد المديريات التعليمية لانطلاق امتحانات طلاب الثانوية العامة الأحد 15 يونيو الجاري.

الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الجمعة 13 يونيو 2025.

ارتفاع مفاجئ وكبير فى سعر الذهب اليوم بسبب ضرب إيرانارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة بحوالي 60 جنيها في مستهل تعاملات اليوم، مع الارتفاع الكبير في أونصة الذهب عالمياً إلي مستويات فوق 3420 دولاراً بسبب ضرب منشآت عسكرية في إيران.

عيار 24: 5451 جنيهًا

عيار 21: 4780 جنيها

عيار 18: 4089 جنيهًا

عيار 14: 3180 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38160 جنيهًا

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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