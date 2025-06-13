شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تنشر فيديو لعملاء الموساد داخل الأراضي الإيرانية قبل هجوم الفجر والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وسائل إعلام عبرية، فيديو قالت عنه إنه لعناصر تابعة للموساد الإسرائيلي يعملون على الأراضي الإيرانية لتنفيذ ضربات استهدفت المنشآت النووية.

وأضافت: هؤلاء عناصر الموساد خلال نشر أنظمة الضربة الدقيقة المصممة لتدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية".

ونفذت إسرائيل فجر اليوم سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

ووجهت "تل أبيب" على الأقل خمس موجات من الغارات على إيران، استهداف أو ضرب ما يزيد على 350 هدفا.

وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي ووسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من القادة والعلماء في الهجوم الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة على إيران، وأكد خامنئي أن خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا.