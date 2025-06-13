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هجوم إسرائيلي جديد على إيران يستهدف مطار تبريز شمال غربي البلاد

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هجوم إسرائيلي جديد على إيران يستهدف مطار تبريز شمال غربي البلاد

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الجمعة، 13 يونيو 2025 12:24 م

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن إسرائيل شنت هجوما جديدا استهدف مطار تبريز شمال غربي البلاد.

نفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

ووجهت "تل أبيب" على الأقل خمس موجات من الغارات على إيران، استهداف أو ضرب ما يزيد على 350 هدفا.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيديو يوثق بداية الهجوم على إيران، وقال إن " 200 طائرة مقاتلة، وأكثر من 330 سلاحًا مختلفًا في عملية أطلق عليه "الأسد الصاعد".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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