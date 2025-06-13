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المرشد الإيراني يعين اللواء محمد باكبور قائدا للحرس الثوري

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المرشد الإيراني يعين اللواء محمد باكبور قائدا للحرس الثوري

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الجمعة، 13 يونيو 2025 12:11 م

قال التليفزيون الإيراني، إن المرشد الإيراني، علي خامنئي، يعين اللواء محمد باكبور قائدا للحرس الثوري، خلفا للواء حسين سلامي.

نفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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