شكرا لقرائتكم خبر عن المرشد الإيراني يعين اللواء محمد باكبور قائدا للحرس الثوري والان مع تفاصيل الخبر

قال التليفزيون الإيراني، إن المرشد الإيراني، علي خامنئي، يعين اللواء محمد باكبور قائدا للحرس الثوري، خلفا للواء حسين سلامي.