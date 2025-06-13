شكرا لقرائتكم خبر عن المرشد الإيراني يعين اللواء محمد باكبور قائدا للحرس الثوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالجمعة، 13 يونيو 2025 12:11 م
قال التليفزيون الإيراني، إن المرشد الإيراني، علي خامنئي، يعين اللواء محمد باكبور قائدا للحرس الثوري، خلفا للواء حسين سلامي.
نفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.
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