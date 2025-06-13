شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 غدًا السبت والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين في محافظة الجيزة، عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بالتزامن مع انتهاء أعمال الامتحانات الأربعاء 4 يونيو 2025، واستعداد المديريات التعليمية لانطلاق امتحانات طلاب الثانوية العامة الأحد 15 يونيو الجاري.

وكشفت مصادر مسئولة بمحافظة الجيزة، أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، سوف يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، غدًا السبت 14 يونيو 2025، مشيرًا في تصريحاته لـ"الخليج 365" إلى أن نسبة النجاح تخطت الـ85%.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية في محافظة الجيزة هذا العام 200.020 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم على 705 لجان على مستوى الإدارات التعليمية، وذلك في الفترة من السبت 31 مايو إلى الأربعاء 4 يونيو 2025.

ووفقًا لجدول الامتحانات، أدى طلاب الشهادة الإعدادية السبت 31 مايو امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، والأحد 1 يونيو امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة.

وأدى الطلاب الإثنين 2 يونيو امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والثلاثاء 3 يونيو امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، والأربعاء 4 يونيو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ويعتمد تقييم طلاب الشهادة الإعدادية على امتحانين خلال العام الدراسي بأكمله، أحدهم فى الفصل الدراسي الأول والثانى نهاية العام، حيث إن امتحان الترم الأول مخصص له 140 درجة، وهذه الدرجات مكملة لدرجات الطالب فى نهاية العام بواقع 280 درجة مجموع كلى.

وتعتبر درجات الطالب فى امتحانات الشهادة الإعدادية، مهمة كونها تؤهله لتنسيق الثانوى العام والفنى بعد انتهاء العام الدراسى الحالى، بالإضافة إلى تنسيق الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس المتفوقين والتمريض وبعض المدارس المميزة فى المرحلة الثانوية.