شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إيرانية: تعيين حبيب الله سياري خلفا مؤقتا لرئيس الأركان المغتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلامية إن المرشد الإيرانى، على خامنئى، قرر صباح اليوم اختيار الأدميرال حبيب الله سيارى رئيسا لأركان القوات الإيرانية المسلحة بعد اغتيال اللواء محمد باقرى.

وأكدت وسائل الإعلام الفارسية مقتل اللواء محمد باقرى فى غارات الفجر التى شنتها دولة الاحتلال ضد جمهورية إيران فى ساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية العسكرية باسم "قوة الأسد"، وفق ما كشف عنه مسؤول عسكري إسرائيلي لصحيفة إسرائيل تايمز.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم مسبق بالعملية، دون أن يوضح ما إذا كان هناك تنسيق مباشر أو دعم لوجستي من الجانب الأمريكي.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها مستخدمون إيرانيون على منصات التواصل الاجتماعي دوي انفجارات عنيفة في مناطق متفرقة من طهران، تبعها إطلاق صافرات إنذار، في مشهد غير مسبوق يعكس مستوى التوتر والتصعيد العسكري في المنطقة.

وتزامن الهجوم مع توقعات برد عسكري إيراني سريع، في وقت لم تصدر فيه حتى اللحظة تصريحات رسمية من الحكومة الإيرانية بشأن طبيعة الخسائر أو الرد المتوقع على هذا التصعيد الكبير.