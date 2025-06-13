شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن الحرب على إيران.. واغتيال عدد من قادة الحرس الثورى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام عبرية إن غارات الفجر الإسرائيلية التى استهدفت عدة مواقع ومدن فى إيران، تمكنت من اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى، اللواء إسماعيل قانى، ومقتل مستشار الإمام خامنئى ورئيس المجلس القومى الإيرانى الأميرال على خشمانى.



ايران

تم تأكيد مقتل كل من قائد الحرس الثورى، حسين سلامى، ورئيس أركان القوات الإيرانية المسلحة، محمد باقرى، بعد تضارب التقارير حول مقتلهما بحسب وسائل الإعلام الفارسية.

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية العسكرية باسم "قوة الأسد"، وفق ما كشف عنه مسؤول عسكري إسرائيلي لصحيفة إسرائيل تايمز.

أضاف المسؤول أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم مسبق بالعملية، دون أن يوضح ما إذا كان هناك تنسيق مباشر أو دعم لوجستي من الجانب الأمريكي.

المتحدث العسكرى الإسرائيلى أكد أن إيران أرسلت 100 مسيرة صوب دولة الاحتلال، ويتم التصدى لها حاليا.