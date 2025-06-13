شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تنفى ما تردد بشأن إلغاء منهج الأحياء للثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ما تردد بشأن إلغاء مادة الأحياء من الصف الثاني الثانوي، لتدرس فقط كمادة تخصصية في الصف الثالث الثانوي لشعبة علمي علوم.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ما تردد بشأن تغيير منهجي الفيزياء والكيمياء للصف الثاني الثانوي، بإضافة أجزاء أساسية من منهج الصف الأول الثانوي القديم، بهدف تقوية الخلفية العلمية للطلاب.

وتعديل منهج الأحياء للصف الثالث الثانوي بدءاً من العام الدراسي 2026 / 2027، ليشمل موضوعات رئيسية من منهجي الصفين الأول والثاني الثانوي السابقين.

وأيضا ما تم تداوله بشأن منهج العلوم المتكاملة سيتم مراجعته وتعديله بشكل دوري سنوياً، المواكبة التحديات الجديدة والتوجهات العالمية في التعليم وإضافة مادة "التاريخ "الوطنى" كمادة أساسية للصف الثانى الثانوى ابتداءً من العام المقبل، بمحتوى جديد يركز على الهوية والانتماء الوطنى.



