شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الجمعة 13-6-2025.. أجواء شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة اليوم الجمعة 13 يونيو 2025، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.

وأشارت إلى أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية من (8:4 صباحًا) قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة، ونشاط رياح أحيانًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 38 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 31 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 29 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 41 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 44 درجة.

الصغرى 28 درجة.