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نتائج طلاب صفوف النقل الترم الثانى 2025 بالرقم القومى فى الجيزة

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نتائج طلاب صفوف النقل الترم الثانى 2025 بالرقم القومى فى الجيزة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمد

الجمعة، 13 يونيو 2025 11:19 ص

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور في محافظة الجيزة، عن كيفية الاستعلام على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج طلاب صفوف النقل من (الصف الثاني الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي)، على موقعها الإلكتروني الرسمي، اضغط هنا...  للاستعلام عنها بالرقم القومي للطالب أو الطالبة.

وتستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لإعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات وتجهيز الكشوف النهائية واعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة الحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، برقم الجلوس، فور ظهورها من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وينطلق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

ويبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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