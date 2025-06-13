شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين البنك المركزى والمالية لزيادة مخزون السلع والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار متابعة تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية فى إيران، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، متابعة الموقف أولا بأول، مشيرا إلى أنه تم التنسيق بين حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، وأحمد كجوك، وزير المالية، لزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع مع وزيرى الكهرباء والبترول، لاستعراض سيناريوهات تداعيات الأحداث العسكرية بالمنطقة.