شكرا لقرائتكم خبر عن خامنئى: النظام الصهيونى حكم على نفسه بمصير مرير ومؤلم والان مع تفاصيل الخبر

أدان المرشد الأعلى الإيرانى علي خامنئى الضربات الإسرائيلية ضد إيران فى الساعات المبكرة من صباح الجمعة، ووصفها بـ "الشريرة والدموية"، وقال إن عدو طهران كشف عن "طبيعته الشريرة" بقصف المناطق السكنية.

وحذر خامنئى الإسرائيليين قائلاً: "على النظام أن ينتظر رداً قاسياً".

وفى رسالة إلى الأمة بعد الضربات الإسرائيلة التى استهدفت منشاة ناتنز النووية وعدة أهداف أخرى وأسفرت عن اغتيال عدد من كبار القادة العسكريين وعلماء الذرة الإيرانيين، قال خامنئى إن عدداً من القادة والعلماء النوويين اغتيلوا فى الضربات، لكن سيتم استبدالهم بسرعة.

وأضاف خامنئى إن النظام الصهيونى بهذه الجريمة، قد حكم على بمصير مؤلم ومرير، وسيشهد حتماً ما سيحل به.

وقال الجيش الإسرائيلى إن طائراته نفذت غارات على "عشرات الأهداف العسكرية، بما فى ذلك أهداف نووية فى مناطق مختلفة من إيران".

وأضاف أن 200 طائرة شاركت فى الغارات، وقصفت نحو 100 هدف.

وأفادت تقارير بوقوع انفجارات فى العاصمة، حيث ذكر التلفزيون الرسمى أن النيران والدخان شوهدا فى موقع رئيسى للحرس الثورى الإسلامى الإيرانى شرق المدينة.

كما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع أضرار فى مبانٍ سكنية وسقوط قتلى مدنيين، بالإضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 50 شخصًا، بينهم نساء وأطفال.