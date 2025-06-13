شكرا لقرائتكم خبر عن ابحثوا عن أقرب ملجأ.. نداء عاجل من خارجية أمريكا لرعاياها بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

حثّت وزارة الخارجية الأمريكية، رعاياها في الشرق الأوسط على توخي الحذر في ظل التوتر الشديد في المنطقة، والبحث عن ملجأ آمن.

وأوضحت في بيان: "في ظل التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، تظل البيئة الأمنية معقدة وقابلة للتغير بسرعة، ونذكر المواطنين الأمريكيين في إسرائيل والمنطقة بتوخي الحذر".

بالإضافة إلى ذلك، حثت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين على "متابعة الأخبار للحصول على معلومات حول أحدث التطورات".

وقالت وسائل إعلام أمريكية: "بذلت وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان، جهودا لترتيب مغادرة موظفين غير أساسيين من مواقع في أنحاء الشرق الأوسط، وفقا لمسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة على هذه الجهود".

وأفاد مسؤول أن وزير الدفاع بيت هيجسيث أذن بالمغادرة الطوعية لأفراد أسر العسكريين من مواقع في أنحاء الشرق الأوسط.

وقال المسؤول إن "سلامة وأمن أفراد قواتنا المسلحة وعائلاتهم لا تزال على رأس أولوياتنا، وتراقب القيادة المركزية الأمريكية تطور التوتر في الشرق الأوسط".

وتعمل وزارة الخارجية على مغادرة الموظفين غير الأساسيين من سفارات الولايات المتحدة في دول بالشرق الأوسط نظرًا لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة، وفقًا لمسؤول أمريكي منفصل ومصدر آخر مطلع على الأمر بحسب "سي إن إن"

نفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

ووجهت "تل أبيب" على الأقل خمس موجات من الغارات على إيران، استهداف أو ضرب ما يزيد على 350 هدفا.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيديو يوثق بداية الهجوم على إيران، وقال إن " 200 طائرة مقاتلة، وأكثر من 330 سلاحًا مختلفًا في عملية أطلق عليه "الأسد الصاعد".

بدوره قالت وزارة الدفاع الإيرانية إنها مستعدة لتنفيذ عقاب "قاسٍ ورادع" رداً على الهجمات الإسرائيلية، فجر الجمعة، مشددةً على أن تل أبيب ستدفع "ثمن هذه الجريمة بكامل كيانها"، حسبما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية.

وأضافت وزارة الدفاع الإيرانية، في بيان، أن إسرائيل كشفت مرة أخرى عن "وجهها الخبيث والمعادي للإنسانية، وارتكب جريمة سافرة عبر هجوم جبان على مجمع سكني داخل الأراضي الإيرانية".

وأشارت إلى أن "هذا العدوان الوحشي، الذي يتعارض مع كافة القوانين الدولية، أودى بحياة عدد من المدنيين الأبرياء، بمن فيهم نساء وأطفال، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة والعلماء، وأظهر مرة أخرى الطبيعة الإجرامية والشريرة لهذا الكيان القاتل للأطفال".

ووجّه المرشد رسالةً إلى الأمة الإيرانية قال فيها: "على النظام أن ينتظر عقابًا شديدًا، وإن يد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية القوية لن تتخلى عنه إن شاء الله".