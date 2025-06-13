شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. إسرائيل أنشأت قاعدة مسيرات داخل إيران تم استخدامها في هجوم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

قالت القناة الـ12 العبرية، إن إسرائيل أنشأت قاعدة مسيرات داخل إيران استخدمت في هجوم فجر اليوم.

نفذت إسرائيل فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

ووجهت "تل أبيب" على الأقل خمس موجات من الغارات على إيران، استهداف أو ضرب ما يزيد على 350 هدفا.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيديو يوثق بداية الهجوم على إيران، وقال إن " 200 طائرة مقاتلة، وأكثر من 330 سلاحًا مختلفًا في عملية أطلق عليه "الأسد الصاعد".

بدوره قالت وزارة الدفاع الإيرانية إنها مستعدة لتنفيذ عقاب "قاسٍ ورادع" رداً على الهجمات الإسرائيلية، فجر الجمعة، مشددةً على أن تل أبيب ستدفع "ثمن هذه الجريمة بكامل كيانها"، حسبما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية.

وأضافت وزارة الدفاع الإيرانية، في بيان، أن إسرائيل كشفت مرة أخرى عن "وجهها الخبيث والمعادي للإنسانية، وارتكب جريمة سافرة عبر هجوم جبان على مجمع سكني داخل الأراضي الإيرانية".

وأشارت إلى أن "هذا العدوان الوحشي، الذي يتعارض مع كافة القوانين الدولية، أودى بحياة عدد من المدنيين الأبرياء، بمن فيهم نساء وأطفال، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة والعلماء، وأظهر مرة أخرى الطبيعة الإجرامية والشريرة لهذا الكيان القاتل للأطفال".

ووجّه المرشد رسالةً إلى الأمة الإيرانية قال فيها: "على النظام أن ينتظر عقابًا شديدًا، وإن يد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية القوية لن تتخلى عنه إن شاء الله".