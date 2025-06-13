شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد مقتل مستشار خامنئى ورئيس مجلس الأمن القومى على شمخانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل الإعلام الإيرانية مقتل مستشار الإمام خامنئى، ورئيس المجلس القومى الإيرانى، الأميرال على خشمانى، بعد الهجوم الإسرائيلى الجوى المباغت على عدة أهداف فى إيران.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، فى تصريحات إعلامية صباح اليوم، إن قواته نفذت عملية عسكرية - تسمى "قوة الأسد" أو "شعب كالأسد"- ناجحة ضد إيران، بينما توعد جيش الأخير برد قاسٍ.

وقالت الخارجية الإيرانية فى بيان نشرته الجمعة إن رد الجمهورية الإسلامية سينفذ وفقا للقوانين الدولية.

وكانت التقارير الإيرانية قد زعمت أن خمشانى تعرض للإصابة قبل ساعات، ولكنهم أكدوا الأن اغتيال مستشار الإمام، لينضم إلى قائمة قتلى غارات الفجر الإسرائيلية على إيران.