شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثورى إسماعيل قانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام عبرية إن غارات الفجر الإسرائيلية التى استهدفت عدة مواقع ومدن فى إيران، وفى مقدمتهم العاصمة طهران، تمكنت من اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى، اللواء إسماعيل قانى.

وكانت وسائل الإعلام الفارسية قد أكدت مقتل كل من قائد الحرس الثورى، حسين سلامى، ورئيس أركان القوات الإيرانية المسلحة، محمد باقرى، بعد تضارب التقارير حول مقتلهما.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية العسكرية باسم "قوة الأسد"، وفق ما كشف عنه مسؤول عسكري إسرائيلي لصحيفة إسرائيل تايمز.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم مسبق بالعملية، دون أن يوضح ما إذا كان هناك تنسيق مباشر أو دعم لوجستي من الجانب الأمريكي.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها مستخدمون إيرانيون على منصات التواصل الاجتماعي دوي انفجارات عنيفة في مناطق متفرقة من طهران، تبعها إطلاق صافرات إنذار، في مشهد غير مسبوق يعكس مستوى التوتر والتصعيد العسكري في المنطقة.

وتزامن الهجوم مع توقعات برد عسكري إيراني سريع، في وقت لم تصدر فيه حتى اللحظة تصريحات رسمية من الحكومة الإيرانية بشأن طبيعة الخسائر أو الرد المتوقع على هذا التصعيد الكبير.