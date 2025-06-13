شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الحج تواصل تفويج الحجاج المصريين وسط إشادة بالتنظيم والرعاية والان مع تفاصيل الخبر

تواصل بعثة الحج المصرية أعمالها في تفويج الحجاج إلى أرض الوطن، عقب انتهاء المناسك، وسط إجراءات ميسرة وتنظيم دقيق يسهم في تسهيل عودة الحجاج دون مشكلات أو تأخير.

وأكد مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية ورئيس بعثة الحج المصرية، أن عمليات التفويج تسير بانضباط كامل، مشيرًا إلى وجود متابعة لحظية من ضباط البعثة لضمان سلاسة التحرك من مقار الإقامة إلى المطارات.

وأوضح أن الحجاج يُنقلون عبر أتوبيسات مكيفة وحديثة تم تجهيزها مسبقًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأن هناك عناصر مختصة من ضباط البعثة تتولى الإشراف على تنظيم الحقائب ومرافقة الحجاج حتى مغادرتهم، بهدف ضمان وصول الأمتعة بانتظام وسهولة.

من جانبهم، أعرب عدد من الحجاج عن سعادتهم البالغة بإتمام فريضة الحج، مؤكدين أن البعثة قدمت خدمات إنسانية وتنظيمية على أعلى مستوى، وحرصت على مرافقتهم طوال الوقت، لا سيما مع كبار السن وأصحاب الحالات الخاصة.

وأشاد الحجاج بمستوى الرعاية والتنظيم، مشيرين إلى أن الرحلة كانت مريحة وآمنة، وعكست اهتمام الدولة المصرية بالحجاج منذ لحظة السفر وحتى العودة.

وقدم الحجاج الشكر إلى وزارة الداخلية، وعلى رأسها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تقديرًا للجهد المبذول في تنظيم موسم الحج وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لأبناء الوطن في الأراضي المقدسة.



