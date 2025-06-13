شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الحج لـ"الخليج 365": تفويج الحجاج بسلاسة ومتابعة دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

تواصل بعثة الحج جهودها في تفويج الحجاج إلى المطارات تمهيدًا لعودتهم إلى أرض الوطن، بعد إتمام مناسك الحج، وسط تنظيم دقيق ومتابعة مستمرة من قبل قيادات وضباط البعثة.

وأكد مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية ورئيس بعثة الحج، أن عمليات التفويج تتم بانضباط وسهولة، في إطار خطة زمنية مدروسة تضمن سلاسة الحركة وتخفيف الضغط على المطارات ومقار الإقامة.

وأوضح في تصريحات صحفية لجريدة الخليج 365 أن الحجاج يتم نقلهم من أماكن إقامتهم إلى المطارات بواسطة أتوبيسات مكيفة وحديثة، تم تخصيصها بشكل منظم بالتنسيق مع السلطات السعودية والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن فرقًا من الضباط ترافق كل فوج منذ خروجه وحتى إنهاء إجراءات السفر.

وأشار رئيس البعثة إلى أن هناك ضباطًا مختصين يتولون الإشراف على الحقائب ومتابعة تحميلها ونقلها بطريقة آمنة ومنظمة، بما يضمن وصولها مع الحجاج دون فقد أو تأخير، مؤكدًا أن البعثة وضعت راحة الحجاج وسلامتهم في مقدمة أولوياتها، من خلال توفير خدمات متكاملة تشمل النقل والتأمين والرعاية اللوجستية.

وأضاف أن هناك تواصلا دائمًا مع الجهات المعنية في المطارات لتيسير إجراءات السفر والتنسيق المستمر بشأن مواعيد الرحلات، لافتًا إلى أن كل مراحل التفويج تتم وسط أجواء هادئة ومنظمة، تعكس حجم الجهود المبذولة من كافة عناصر البعثة.

من جانبهم، أعرب عدد من الحجاج عن ارتياحهم الشديد لسير عملية التفويج، مشيرين إلى أن التنظيم المحكم والتعامل الإنساني من جانب ضباط البعثة أسهما في جعل تجربة العودة مريحة وآمنة، بعد أداء مناسك الحج في أجواء من السكينة والطمأنينة.

وتأتي هذه الجهود ضمن الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في رعاية وخدمة الحجاج المصريين، بتوجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذي شدد على أهمية توفير كل سبل الدعم والرعاية اللازمة للحجاج منذ لحظة سفرهم وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.



