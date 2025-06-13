شكرا لقرائتكم خبر عن ‎وزير الرى: دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية والان مع تفاصيل الخبر

‎التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى عددا من أعضاء مجلس النواب للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم، حيث تناول اللقاء تدارس عدد من الطلبات المقدمة من النواب.

‎وأعرب سويلم عن حرصه على لقاء النواب بشكل دورى للتعرف على مقترحاتهم والتوجيه ببحث الطلبات المقدمة من المواطنين ودراستها طبقاً للقوانين والإشتراطات المنظمة ، مشيراً الى الدور الهام النواب بالتعاون مع أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلى روابط مستخدمى المياه للتأكيد على أهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها والإلتزام بتطبيق مناوبات الرى وتطهير المساقى الخصوصية وزراعة الأرز فقط فى المساحات المصرح لها بذلك.

‎وتم خلال اللقاء مناقشة الطلب المقدم لتطهير وتدعيم جسور ترعة الخليلي بالقليوبية، فقد وجه سويلم أجهزة مصلحة الرى بسرعة المعاينة على الطبيعة لتقييم حالة الترعة واتخاذ اللازم لتطهير الترعة وتدعيم الجسور طبقاً للوضع على الطبيعة.

‎وفيما يخص الطلب المقدم لإحلال وتجديد شبكة الصرف الزراعي بحوض الطويلة بمحافظة الشرقية، وجه سويلم لهيئة الصرف بسرعة معاينة شبكة الصرف المغطى بالمنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً لمدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.

‎وفيما يخص الطلبات المقدمة لإحلال وتجديد عدد من الكبارى الواقعة على المجارى المائية (بحر مويس وترعة الشون السفلي ومصارف بحر صفط وسنهوه) ، وإصلاح بدالة ري بقرية سمهود بمحافظة قنا .. فقد وجه سويلم بسرعة المعاينة على الطبيعة لتقييم الحالة الفنية للكبارى والبدالة واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً لمدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.

‎وفيما يخص الطلبات المقدمة لتغطية عدد من المجارى المائية .. فقد استعرض سويلم مع النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجارى المائية ، مشيراً لضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية ، مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة و النواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية ، كحل مستدام لحماية المجارى المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه.