شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تستعد لانتخابات التجديد النصفى وفتح باب الترشح 20 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النقابة العامة للأطباء، لانتخابات التجديد النصفى لعام 2025، والتي تشمل تجديد عضويات مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية والمناطق الجغرافية المختلفة، وعضويات مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، وتأتي هذه الانتخابات في إطار حرص النقابة على تطبيق مبادئ الديمقراطية والشفافية في العمل النقابي، وضمان مشاركة أوسع من الأطباء في اتخاذ القرارات المصيرية التي تخص المهنة.

وأعلنت نقابة الأطباء عن الجدول الزمني النهائي لإجراء الانتخابات، حيث ستبدأ في فتح باب الترشح يوم 20 يونيو الجارى، ويستمر حتى 30 من الشهر نفسه، على أن يتم استقبال الطلبات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً يومياً، وتتواصل الإجراءات بإعلان أسماء المرشحين الابتدائية في يوم 7 يوليو 2025، يعقبها فتح باب الطعون من 10 إلى 15 يوليو 2025، ثم إعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين النهائيين في 20 يوليو 2025.

كما حددت النقابة فترة من 23 إلى 28 من يوليو لفتح باب التنازلات، على أن تنتهي جميع الإجراءات التحضيرية بإعلان القائمة النهائية للمرشحين في 10 أغسطس 2025، وتتوج هذه الاستعدادات بإجراء الانتخابات فعلياً في يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025.

وتتنوع المقاعد المتاحة للتنافس عليها بين مستويين رئيسيين، الأول: أعضاء مجالس النقابات الفرعية،: مقعدان أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدان أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، ما عدا القاهرة فيكون العدد أربعة أكثر من 15 سنة قيد، وأربعة أقل من 15 سنة قيد، والاسكندرية يكون العدد ثلاثة أكثر من 15 سنة قيد ، وثلاثة أقل من 15 سنة قيد بالنقابة، والثانى هو: أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية، 3 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد أقل من 15 سنة قيد، أما على مستوى المناطق الجغرافية الستة، ففي منطقة القاهرة، يطلب عضو واحد أقل من 15 سنة قيد، ويشترط أن يكون المرشح مسجلاً بنقابة أطباء القاهرة الفرعية، بينما في منطقة وسط الدلتا التي تضم المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية، فالمطلوب عضو واحد أكثر من خمسة عشر سنة قيد من أي نقابة فرعية مشكلة للمنطقة.