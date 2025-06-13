شكرا لقرائتكم خبر عن 26 يونيو آخر موعد لإرسال تصميمات مسابقة رسم جدارية هيئة الطاقة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجدول الزمنى لمسابقة طلاب الجامعات، والتي نظمها المجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء للمنافسة بين الجامعات لرسم جداريات سور الهيئة الخارجي، يوم 26 يونيو الجارى آخر موعد لإرسال التصميمات عبر البريد الإلكترونى.

وتأتى المسابقة، في إطار دعم الإبداع الطلابي وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة، وتشجيع الطلاب على توظيف الفن كوسيلة فعالة للتوعية بالقضايا البيئية المعاصرة، من خلال تصميم جداريات فنية تُنفذ على أسوار الهيئة، وتعكس موضوعات ذات صلة بمحاور: الطاقة المتجددة، الاستدامة، كفاءة الطاقة، والتنوع البيولوجي والطبيعي، وذلك ضمن رؤية وطنية تستهدف نشر الوعي البيئي وتحفيز الإبداع المرتبط بالمسؤولية المجتمعية.

وتبلغ قيمة الجوائز، 15,000 جنيه مصري للفائز عن الجدارية المنفردة، و45,000 جنيه مصري للفائز عن الجدارية المتسلسلة.

وكان المجلس الأعلى للجامعات استعرض الإعلان المقدم من الدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب، بمشاركة الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، بشأن شروط المسابقة التى ينظمها المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء، للمنافسة بين الجامعات المصرية، لرسم جداريات سور الهيئة الخارجى، وتضمن الإعلان الإطار الزمنى للمسابقة وآليات تنفيذها، حيث تم فتح باب التسجيل اعتبارًا من 30 /4/ 2025 وحتى 26 /6/ 2025، على أن تُعلن نتائج المسابقة والجوائز فى سبتمبر القادم.