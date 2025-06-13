شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية الإيرانية للنفط: منشآت تكرير النفط لم تتضرر جراء الهجوم الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط أن منشآت تكرير وتخزين النفط لم تتعرض لأضرار جراء الهجوم الإسرائيلى الذى نفذته دولة الاحتلال فى الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة.

وكانت تقارير إعلامية توقعت فى وقت سابق ارتفاع أسعار البترول لمستويات غير مسبوقة فى الشهور الأخيرة نتيجة للتخوف من انقطاع إمدادات البترول بسبب احتمالية انقطاع إمدادات الوقود بعد الهجمات الإسرائيلية على طهران.

وفي السياق ذاته، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية العسكرية باسم "قوة الأسد"، وفق ما كشف عنه مسؤول عسكري إسرائيلي لصحيفة إسرائيل تايمز.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم مسبق بالعملية، دون أن يوضح ما إذا كان هناك تنسيق مباشر أو دعم لوجستي من الجانب الأمريكي.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها مستخدمون إيرانيون على منصات التواصل الاجتماعي دوي انفجارات عنيفة في مناطق متفرقة من طهران، تبعها إطلاق صافرات إنذار، في مشهد غير مسبوق يعكس مستوى التوتر والتصعيد العسكري في المنطقة.

وتزامن الهجوم مع توقعات برد عسكري إيراني سريع، في وقت لم تصدر فيه حتى اللحظة تصريحات رسمية من الحكومة الإيرانية بشأن طبيعة الخسائر أو الرد المتوقع على هذا التصعيد الكبير.