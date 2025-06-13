شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز عن مسؤول أمريكى: ما زلنا نعتزم إجراء محادثات يوم الأحد مع إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رويترز، نقلا عن مسؤول أمريكى، أن المحادثات التى كانت من المقرر أن تنطلق الأحد القادم بين إيران والولايات المتحدة، لا تزال قائمة رغم الضربات الإسرائيلية الجوية فجر اليوم الجمعة.

ونشرت قناة فوكس تصريحا للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مفاده أن الجمهورية الإسلامية لن تمتلك سلاح نووى.

وقالت الخارجية الإيرانية أن السلطات سوف تقوم بالرد بما ترتئيه أو تراه مناسبا، مضيفة أن الرد سوف يكون وفقا للقوانين الدولية.

وفي السياق ذاته، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية العسكرية باسم "قوة الأسد"، وفق ما كشف عنه مسؤول عسكري إسرائيلي لصحيفة إسرائيل تايمز.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم مسبق بالعملية، دون أن يوضح ما إذا كان هناك تنسيق مباشر أو دعم لوجستي من الجانب الأمريكي.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها مستخدمون إيرانيون على منصات التواصل الاجتماعي دوي انفجارات عنيفة في مناطق متفرقة من طهران، تبعها إطلاق صافرات إنذار، في مشهد غير مسبوق يعكس مستوى التوتر والتصعيد العسكري في المنطقة.

وتزامن الهجوم مع توقعات برد عسكري إيراني سريع، في وقت لم تصدر فيه حتى اللحظة تصريحات رسمية من الحكومة الإيرانية بشأن طبيعة الخسائر أو الرد المتوقع على هذا التصعيد الكبير.