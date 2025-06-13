شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يونيو.. آخر موعد للتقديم بالصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت وزارة التربية والتعليم آلاف من طلبات الالتحاق بالصف الأول الابتدائى بالعام الدراسى الجديد 2025،2026، عبر موقعها الرسمى، منذ فتح باب التقدم 1 يونيو الجارى، مشددة على أهمية توعية أولياء الأمور بتسجيل البيانات صحيحة اسم التلميذ والأب والام بشكل صحيح كما هو مدون فى شهادة الميلاد لان هذه البيانات تظهر على مواقع المدراس بعد ذلك، وتحتاج إلى تعديل من مسئولى الإحصاء فى المدارس إذا كانت تتضمن بيانات غير دقيقة، مؤكدة على أهمية تقديم جميع الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالصف الأول الابتدائى إلكترونيا عبر موقع الوزارة وأيضا عبر مواقع المديريات التعليمية بالنسبة للمدارس الرسمية للغات.

وحددت الوزارة إجراءات التقدم للصف الأول الابتدائى، حيث يقوم أولياء الأمور الراغبين فى التقدم للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الرسمية بالتسجيل الإلكترونى حتى 30 يونيو الجارى من خلال التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (emis.gov.eg)، وفور تقدم ولى أمر الطفل على الصف الأول الابتدائى يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع السداد المصروفات الدراسية المقررة، مشددة على أن سن التقدم للصف الأول الابتدائى لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 أعوام، ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزارى رقم 154 بتاريخ، بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

وطالبت الوزارة أولياء الأمور بمتابعة نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجة للمدرسة لتسليم الملف الورقى الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة القبول النهائى بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقى والتأكد من استيفاء كافة البيانات.

وأتاحت المديريات التعليمية التقدم على kg1، عبر مواقعها الرسمية للالتحاق بالمدارس الرسمية للغات "التجريبية"، بحيث لا يقل سن الطفل عن 4 سنوات، موضحة أنه يفضل أن يتقدم الأطفال أصحاب السن الأعلى والذين يصلون إلى 5 سنوات بحلول 1 أكتوبر 2025، مشيرة إلى أنه خلال فترة التقدم الإلكترونى يمكن للمدارس فى حالة عدم قدرة ولى الأمر على التسجيل الإلكترونى بنفسه، مساعدة ولى الأمر، بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب فى الإلتحاق إلكترونيًا بالمدرسة ويلزم الإطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وفى حالة الولاية التعليمية يتم الإطلاع على الحكم القضائى، ويمكن للمدارس متابعة إعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقدم.

وأشارت إلى أنه بداية من 1 يوليو المقبل سوف يتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها، حتى تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، على أن تقوم المدرسة بالتسجيل الإلكترونى لموقف (القبول / عدم) القبول المبدئى، فى الطلبات المقدمة للالتحاق بها، مع ضرورة التزام المدراس بالتسجيل الإلكترونى الموقف (تسليم / عدم تسليم) ولى الأمر لملف التقدم بالمدرسة وذلك للطلبات التى تم قبولها مبدئيًا، وفى حال عدم إتمام هذه الخطوة يعتبر الطلب المقدم غير معتد به.



وأكدت على أنه تقوم المدارس الابتدائية الرسمية لغات خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 من نفس الشهر بترحيل كافة الطلاب المتقدمين للصف الأول الإبتدائى بها على قاعدة البيانات المركزية للتلاميذ من خلال الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائى وإلا سوف يتعرض مسئولى المدرسة المساءلة القانونية فى حالة عدم تسجيل جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الإبتدائى بالمدرسة.

وأوضحت أنه بالنسبة للمتقدمين المدارس رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات بعد انتهاء فترة التقدم الإلكترونى لأولياء الأمور تقوم الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بتسليم المديريات التعليمية نسخة من قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين المدارس رياض الأطفال الرسمى لغات بكل مديرية عن طريق التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات الوزارة (emis.gov.eg)، للقيام بالإجراءات اللازمة لتنسيق الطلاب وقبولهم بالمدارس، على أن تقوم المديريات التعليمية بإرسال نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منها وقبل إعلانها بالمدارس. حتى يتثنى إعلان نتيجة القبول الأولياء الأمور عبر المنصة الإلكترونية من خلال الموقع الرسمى للوزارة.