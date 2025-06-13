شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة أنباء فارس: مقتل رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت تقارير نشرتها وكالة أنباء فارس اغتيال رئيس أركان القوات الإيرانية المسلحة، اللواء محمد باقرى، فى الغارات الإسرائيلية التى استهدفت العاصمة طهران، وعدة مدن ومحافظات أخرى فى الجمهورية الإسلامية.

وكان التلفزيون الإيرانى قد نفى مقتل باقرى، زاعما وجوده داخل غرفة العمليات الحربية لبحث الرد العسكرى الذى ستشنه إيران ضد دولة الاحتلال.

وأكد الحرس الثورى الإيرانى مقتل قائده، اللواء حسين سلامى، جراء الضربات الجوية التى استهدفت مقار عسكرية، بينها مبانى تابعة للحرس الثورى.

وفي السياق ذاته، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية العسكرية باسم "قوة الأسد"، وفق ما كشف عنه مسؤول عسكري إسرائيلي لصحيفة إسرائيل تايمز.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم مسبق بالعملية، دون أن يوضح ما إذا كان هناك تنسيق مباشر أو دعم لوجستي من الجانب الأمريكي.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها مستخدمون إيرانيون على منصات التواصل الاجتماعي دوي انفجارات عنيفة في مناطق متفرقة من طهران، تبعها إطلاق صافرات إنذار، في مشهد غير مسبوق يعكس مستوى التوتر والتصعيد العسكري في المنطقة.

وتزامن الهجوم مع توقعات برد عسكري إيراني سريع، في وقت لم تصدر فيه حتى اللحظة تصريحات رسمية من الحكومة الإيرانية بشأن طبيعة الخسائر أو الرد المتوقع على هذا التصعيد الكبير.