شكرا لقرائتكم خبر عن المرشد الإيرانى يتوعد إسرائيل بمصير "مرير ومؤلم" بعد الضربات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، إن إسرائيل ستواجه "مصيرًا مؤلمًا ومريرًا"، في أول تعليق رسمي له على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل فجر اليوم الجمعة ضد العاصمة طهران وعدة مدن أخرى.

وفي خطاب نقله الإعلام الإيراني، حرص خامنئي على نعي عدد من القادة العسكريين وعلماء الذرة الذين قتلوا في الضربات، مشيرًا إلى أن "دماء الشهداء لن تذهب سدى، وأن الرد قادم".

وفي السياق ذاته، كشف مسؤول عسكري إسرائيلي لصحيفة إسرائيل تايمز أن العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال ضد إيران تحمل اسم "قوة الأسد"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالهجوم، دون توضيح طبيعة التنسيق بين الطرفين.

وتداول مستخدمون إيرانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق دوي انفجارات عنيفة في مناطق مختلفة من طهران، تبعتها صافرات إنذار، ما يعكس مستوى التصعيد غير المسبوق في الصراع بين البلدين.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يتوقع فيه مراقبون ردًا عسكريًا إيرانيًا وشيكًا، فيما تواصل السلطات الرسمية في إيران التكتم حول تفاصيل الخسائر أو الخطط المقبلة.