شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تشن موجة ثانية من الضربات على إيران وتستهدف منشآت صواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القناة 13 الإسرائيلية إن القوات الجوية الإسرائيلية تشن موجة ثانية من هجماتها الجوية على عدد من المدن والمحافظات الإيرانية، ضمن عملية "قوة الأسد".

وأضافت القناة أن الضربات الجديدة استهدفت منشآت لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة في تبريز وكرمانشاه، في إطار توسيع نطاق الهجوم الذي بدأ فجر اليوم الجمعة.

من جانبه، أكد التلفزيون الإيراني تعرض محيط مصفاة تبريز، شمال غرب البلاد، لضربات جوية إسرائيلية، مشيرًا إلى مقتل 5 مواطنين وإصابة 20 آخرين جراء قصف استهدف منطقة نارمك شرقي العاصمة طهران.

وكان مسؤول عسكري إسرائيلي قد صرّح لصحيفة إسرائيل تايمز بأن العملية العسكرية تحمل اسم "قوة الأسد"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بها، دون أن يوضح تفاصيل التنسيق أو الدعم الأمريكي المحتمل.

وتداول مستخدمون إيرانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق دوي انفجارات متفرقة في طهران، تبعتها صافرات إنذار في عدد من المناطق، في مشهد يعكس تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق في الداخل الإيراني.

ويتزامن الهجوم مع توقعات برد عسكري إيراني سريع، بينما لم تُصدر السلطات الإيرانية بعد أي بيان رسمي حول حجم الخسائر أو الرد المرتقب على هذه الضربات الجوية المتواصلة.