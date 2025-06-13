شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إيرانى: إصابة مستشار الرئيس الإيرانى فى الضربة الإسرائيلية الاستباقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلامة إيرانية رسمية إصابة مستشار الرئيس الإيرانى، وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى، اللواء على شمخانى، فى الهجوم الإسرائيلى الجوى الذى نفذته دولة الاحتلال فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وكانت التقارير الإيرانية أكدت فى وقت سابق مقتل كل من قائد الحرس الثورى الإيرانى، حسين سلامى، واثنين من علماء الذرة، هم فريدون عباسى، ومحمد مهدى.

وفي السياق ذاته، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية العسكرية باسم "قوة الأسد"، وفق ما كشف عنه مسؤول عسكري إسرائيلي لصحيفة إسرائيل تايمز.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم مسبق بالعملية، دون أن يوضح ما إذا كان هناك تنسيق مباشر أو دعم لوجستي من الجانب الأمريكي.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها مستخدمون إيرانيون على منصات التواصل الاجتماعي دوي انفجارات عنيفة في مناطق متفرقة من طهران، تبعها إطلاق صافرات إنذار، في مشهد غير مسبوق يعكس مستوى التوتر والتصعيد العسكري في المنطقة.

وتزامن الهجوم مع توقعات برد عسكري إيراني سريع، في وقت لم تصدر فيه حتى اللحظة تصريحات رسمية من الحكومة الإيرانية بشأن طبيعة الخسائر أو الرد المتوقع على هذا التصعيد الكبير.