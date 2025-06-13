شكرا لقرائتكم خبر عن %91 من القراء يطالبون بتكثيف حملات الرقابة على مراكز علاج الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على مراكز علاج الإدمان؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على مراكز علاج الإدمان.

وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على مراكز علاج الإدمان، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على مراكز علاج الإدمان.