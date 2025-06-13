شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الإيرانى يؤكد اغتيال قائد تنظيم "خاتم الأنبياء" بالحرس الثورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة مهر الإيرانية مقتل قائد مقر "خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثورى الإيرانى، اللواء غلام على رشيد، فى الهجوم الإسرائيلى الذى شنته دولة الاحتلال فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

وفي السياق ذاته، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية العسكرية باسم "قوة الأسد"، وفق ما كشف عنه مسؤول عسكري إسرائيلي لصحيفة إسرائيل تايمز.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم مسبق بالعملية، دون أن يوضح ما إذا كان هناك تنسيق مباشر أو دعم لوجستي من الجانب الأمريكي.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها مستخدمون إيرانيون على منصات التواصل الاجتماعي دوي انفجارات عنيفة في مناطق متفرقة من طهران، تبعها إطلاق صافرات إنذار، في مشهد غير مسبوق يعكس مستوى التوتر والتصعيد العسكري في المنطقة.

وتزامن الهجوم مع توقعات برد عسكري إيراني سريع، في وقت لم تصدر فيه حتى اللحظة تصريحات رسمية من الحكومة الإيرانية بشأن طبيعة الخسائر أو الرد المتوقع على هذا التصعيد الكبير.