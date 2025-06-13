شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة اغتيالات الضربة الجوية الإسرائيلية الافتتاحية على إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التلفزيون الرسمي الإيراني، صباح اليوم الجمعة، تقارير إعلامية تفيد باغتيال عدد من القيادات العسكرية البارزة وعلماء في مجال الطاقة الذرية، وذلك في أعقاب الضربة الجوية المباغتة التي شنتها إسرائيل فجر اليوم ضد العاصمة طهران وعدد من المدن والمحافظات الإيرانية.

ووفقًا لما ورد في التقارير، شملت قائمة القتلى كلًا من: - اللواء محمد باقري، رئيس أركان الجيش الإيراني - العميد أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية التابعة للحرس الثوري - محمد مهدي طهرانجي، رئيس جامعة آزاد الإسلامية

- اللواء غلام علي، قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة

- فريدون عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت في وقت سابق أن الهجوم الإسرائيلي استهدف تصفية قيادات الصف الأول في النظام العسكري الإيراني، بمن فيهم حسين سلامي، قائد الحرس الثوري، ومحمد باقري، وحاجي زاده.

وفي السياق ذاته، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية العسكرية باسم "قوة الأسد"، وفق ما كشف عنه مسؤول عسكري إسرائيلي لصحيفة إسرائيل تايمز.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم مسبق بالعملية، دون أن يوضح ما إذا كان هناك تنسيق مباشر أو دعم لوجستي من الجانب الأمريكي.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها مستخدمون إيرانيون على منصات التواصل الاجتماعي دوي انفجارات عنيفة في مناطق متفرقة من طهران، تبعها إطلاق صافرات إنذار، في مشهد غير مسبوق يعكس مستوى التوتر والتصعيد العسكري في المنطقة.

وتزامن الهجوم مع توقعات برد عسكري إيراني سريع، في وقت لم تصدر فيه حتى اللحظة تصريحات رسمية من الحكومة الإيرانية بشأن طبيعة الخسائر أو الرد المتوقع على هذا التصعيد الكبير.