شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون الإيرانى: اغتيال فريدون عباسي الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال التلفزيون الإيرانى أن هناك أخبار غير مؤكدة تفيد اغتيال فريدون عباسي الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نشرت تقارير تفيد اغتيال كل من قائد الحرس الثورى الإيرانى، حسين سلامى، ورئيس أركان الجيش الإيرانى، محمد باقرى، وقائد القوات الجوية للحرس الثورى الإيرانى، أمير على حاجى زاده.