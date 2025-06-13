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التلفزيون الإيرانى: اغتيال فريدون عباسي الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية

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التلفزيون الإيرانى: اغتيال فريدون عباسي الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية

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القاهرة - سامية سيد - قال التلفزيون الإيرانى أن هناك أخبار غير مؤكدة تفيد اغتيال فريدون عباسي الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نشرت تقارير تفيد اغتيال كل من قائد الحرس الثورى الإيرانى، حسين سلامى، ورئيس أركان الجيش الإيرانى، محمد باقرى، وقائد القوات الجوية للحرس الثورى الإيرانى، أمير على حاجى زاده.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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