شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التليفزيون الإيرانى: الهجوم الإسرائيلى استهدف موقع نطنز النووى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بوقوع دوي انفجارات في مدينة نطنز، وسط تصاعد أعمدة الدخان من محيط المنشأة النووية هناك، عقب هجوم جوي إسرائيلي استهدف عددًا من المدن الإيرانية فجر اليوم الجمعة.

ووفقًا للتقرير الذي بثه التلفزيون، فقد استهدفت الغارات الإسرائيلية مدن نطنز، وخنداب، وخرم آباد، في عملية عسكرية وصفت بأنها الأوسع من نوعها داخل العمق الإيراني حتى الآن.

في السياق ذاته، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن الانفجارات سُمعت في عدد من المحافظات الإيرانية، من بينها كرمنشاه ولُرستان، ما يعزز مؤشرات اتساع رقعة الهجوم، ويزيد من الترقب بشأن رد فعل إيراني محتمل خلال الساعات القادمة.

وكانت القوات الجوية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قد شنت هجومًا جويًا مباغتًا في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها اسم "قوة الأسد"، وفق ما صرح به مسؤول عسكري إسرائيلي لصحيفة إسرائيل تايمز.

وبحسب المصدر الإسرائيلي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم مسبق بالعملية، دون أن يكشف عن تفاصيل التنسيق بين الجانبين.

في غضون ذلك، تداول مواطنون إيرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر دوي انفجارات قوية في العاصمة طهران ومدن أخرى، ترافقت مع إطلاق صافرات إنذار، ما أعاد للأذهان مشاهد التصعيد الإقليمي.