شكرا لقرائتكم خبر عن طهران تحت النيران.. إيران: تدمير 3 مبانٍ بها قادة عسكريون بارزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسؤول عسكري إيراني، اليوم الجمعة، أن الهجوم الجوي الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة الإيرانية طهران أسفر عن تدمير ثلاث مبانٍ بالكامل في حي شهراك شهيد محلاتي، وهو حي يُعرف بأنه يضم عددًا من القادة العسكريين البارزين في البلاد.

وكانت القوات الجوية الإسرائيلية قد شنت هجومًا مباغتًا فجر اليوم ضد أهداف داخل طهران، في عملية عسكرية تحمل اسم "قوة الأسد"، بحسب ما نقلته صحيفة إسرائيل تايمز عن مسؤول عسكري إسرائيلي.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم مسبق بالعملية، دون توضيح تفاصيل التنسيق المحتمل بين الجانبين.

في سياق متصل، تداول مواطنون إيرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق دوي انفجارات قوية في طهران، ترافقت مع إطلاق صافرات الإنذار في عدة مناطق بالعاصمة، وسط مخاوف من تصعيد وشيك في ظل توقعات برد إيراني سريع.