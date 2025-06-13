شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: لم نشارك فى الهجوم على إيران وأولويتنا حماية قواتنا بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، مشاركة بلاده في الهجوم الجوي الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة الإيرانية طهران فجر اليوم، مؤكدًا أن أولوية الولايات المتحدة حاليًا هي حماية القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط.

وشنت القوات الجوية الإسرائيلية هجومًا مباغتًا استهدف مواقع في طهران، وسط توقعات برد إيراني سريع يهدد بتصعيد أمني خطير في المنطقة.

وكشف مسؤول عسكري إسرائيلي، نقلًا عن صحيفة إسرائيل تايمز، أن العملية العسكرية تحمل اسم "قوة الأسد"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالعملية، دون الإفصاح عن طبيعة التنسيق أو تبادل المعلومات بين الجانبين.

وفي غضون ذلك، تداول مواطنون إيرانيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق دوّي انفجارات قوية في طهران، تبعها إطلاق صافرات إنذار في عدد من أحياء العاصمة، في مشهد يعيد للأذهان سيناريوهات تصعيد عسكري إقليمي محتمل.

ولم تصدر بيانات رسمية من الحكومة الإيرانية حتى الآن حول حجم الخسائر أو طبيعة المواقع المستهدفة.