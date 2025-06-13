شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد التوتر.. غلق الأجواء الإيرانية وتحويل الرحلات من إسرائيل إلى قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تصعيد جديد بالمنطقة، أعلنت سلطات الطيران المدني بدولة الاحتلال تحويل الرحلات الجوية من تل أبيب إلى مطار لارنكا في قبرص، في خطوة احترازية، عقب الهجوم الجوي الذي شنته القوات الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة على العاصمة الإيرانية طهران.

وفي المقابل، أغلقت السلطات الإيرانية المجال الجوي في مطار الإمام الخميني الدولي بطهران حتى إشعار آخر، مع تزايد التوقعات برد إيراني سريع على الهجوم.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي، نقلًا عن صحيفة إسرائيل تايمز، إن العملية العسكرية ضد طهران تحمل اسم "قوة الأسد"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم مسبق بالضربة، دون توضيح طبيعة التنسيق بين الطرفين.

وشهدت طهران انفجارات عنيفة أعقبها إطلاق صفارات إنذار في عدة مناطق، بحسب ما تم تداوله عبر مقاطع فيديو نشرها مواطنون إيرانيون على منصات التواصل الاجتماعي، وسط صمت رسمي من الحكومة الإيرانية والجيش بشأن طبيعة التفجيرات أو حجم الخسائر.

وتشهد المنطقة حالة من التأهب والترقب مع احتمالات تصعيد واسع في حال تنفيذ إيران لرد عسكري.