شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد التوتر.. غلق الأجواء الإيرانية وتحويل الرحلات من إسرائيل إلى قبرص والان مع تفاصيل الخبر
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي، نقلًا عن صحيفة إسرائيل تايمز، إن العملية العسكرية ضد طهران تحمل اسم "قوة الأسد"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم مسبق بالضربة، دون توضيح طبيعة التنسيق بين الطرفين.
وشهدت طهران انفجارات عنيفة أعقبها إطلاق صفارات إنذار في عدة مناطق، بحسب ما تم تداوله عبر مقاطع فيديو نشرها مواطنون إيرانيون على منصات التواصل الاجتماعي، وسط صمت رسمي من الحكومة الإيرانية والجيش بشأن طبيعة التفجيرات أو حجم الخسائر.
وتشهد المنطقة حالة من التأهب والترقب مع احتمالات تصعيد واسع في حال تنفيذ إيران لرد عسكري.
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