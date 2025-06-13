شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد خطير.. إسرائيل تغلق مجالها الجوى وسط توقعات برد عسكرى إيرانى سريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المجال الجوي حتى إشعار آخر، على خلفية تقارير تشير إلى إقلاع طائرات إيرانية ردًا على الضربة الجوية التي شنتها إسرائيل فجر اليوم الجمعة، ضد العاصمة الإيرانية طهران.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أعلن حالة الطوارئ داخل البلاد في أعقاب تنفيذ الهجوم، مؤكدًا رفع مستوى الجاهزية تحسبًا لأي تطورات ميدانية.

وفي السياق ذاته، كشف مسؤول عسكري إسرائيلي، نقلًا عن صحيفة إسرائيل تايمز، أن العملية التي يشنها جيش الاحتلال ضد طهران تحمل اسم "قوة الأسد"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالعملية، دون الإفصاح عن طبيعة التنسيق مع واشنطن.

ميدانيًا، وثق مواطنون إيرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دوي انفجارات قوية في عدد من مناطق العاصمة الإيرانية، تبعتها صافرات إنذار، وسط حالة من القلق الشعبي والتأهب الأمني.

حتى اللحظة، لم تصدر الحكومة الإيرانية أو القوات المسلحة أي بيانات رسمية توضح طبيعة الهجمات أو الخسائر المحتملة، في حين يتواصل الغموض بشأن الرد الإيراني على هذا التصعيد المفاجئ.