شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تطلق اسم "قوة الأسد" على عمليتها العسكرية ضد إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤول عسكري إسرائيلي، نقلًا عن صحيفة إسرائيل تايمز، أن العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد العاصمة الإيرانية طهران، تحمل اسم "قوة الأسد".

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم مسبق بالهجوم، الذي انطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، دون أن يحدد طبيعة التنسيق بين الجانبين.

وفي السياق ذاته، تداول مواطنون إيرانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق دوي انفجارات قوية في العاصمة الإيرانية، تبعتها إطلاق صافرات إنذار في عدد من المناطق بطهران، في مشهد أعاد للأذهان سيناريوهات تصعيد محتمل في المنطقة.

ولم تصدر بعد تصريحات رسمية من الحكومة الإيرانية أو الجيش الإيراني بشأن طبيعة الانفجارات أو الخسائر المحتملة.