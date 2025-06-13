شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إذاعة الجيش الإسرائيلى: استهدفنا حى كبار قادة الحرس الثورى الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر عسكرى إسرائيلى، نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلى، أن الضربة الجوية التى نفذتها إسرائيل فجر الجمعة بالعاصمة الإيرانية طهران تستهدف حى يقيم فيه كبار قادة الحرس الثورى الإيرانى.

وانتشرت مقاطع فيديو فى منصات التواصل الإجتماعى لدوى انفجارات فى العاصمة طهران متبوعة بصفارات إنذار.

ويجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بأعضاء المجلس الوزارى المصغر.

عاجل/ إسرائيل تهاجم العاصمة طهران الآن pic.twitter.com/rrmOChZkCw