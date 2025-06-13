شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة الإجازات الرسمية المتبقية فى 2025.. اعرف أول عطلة بعد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك وإجازته، يبدأ الكثير من المواطنين بالبحث عن موعد وتواريخ الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية السنة، وما هى أول إجازة مرتقبة.

وينشر ”الخليج 365” الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2025 بالتواريخ والمناسبات، وتشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية، وذلك حتى نهاية السنة.

الإجازات الرسمية فى مصر 2025:

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية

30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف

6 أكتوبر الإثنين احتفالات نصر السادس من أكتوبر