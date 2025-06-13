شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر ليبي عن قافلة غزة: لا عبور للأراضى المصرية دون تأشيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منعت قوات الأمن الليبية في مدينة سرت، فجر الجمعة، النشطاء المشاركين في قافلة الصمود التي يشارك بها مواطنين من تونس والجزائر وموريتانيا، مؤكدًَا ضرورة حصولهم على تأشيرة دخول للسماح لهم بالعبور إلى الحدود المصرية الليبية أقصى شرقي البلاد، بحسب ما أكده مصدر ليبي مسؤول في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وأوضح المصدر أن الحكومة المكلفة من البرلمان ممثلة في وزارتي الخارجية والداخلية الليبية وضعوا قواعد منظمة للمرور إلى الحدود المصرية، مشيرا إلى أهمية احترام القانون الليبي والضوابط التي وضعتها السلطات الليبية مثلما هو الحال في تونس والجزائر، حيث لا تسمح السلطات هناك بدخولهم إلى بعد الحصول على تاشيرة.

وأشار المصدر إلى أن الشعب الليبي يدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدًا أن الشعب الليبي قدم كافة سبل الدعم للشعب الفلسطيني من دعم بمساعدات إنسانية وطبية ودعما سياسيا وإعلاميا ولم يتأخر أبدا عن دعم الفلسطينيين.

وأعرب المصدر عن ترحيب السلطات الليبية بأي شخص يرغب في الدخول إلى مدن المنطقة الشرقية شريطة اتباع الإجراءات والقوانين المنظمة لذلك، مضيفا: الأعداد المشاركة في القافلة كبيرة جدا ولابد من التدقيق في هوية المشاركين قبل السماح لهم بدخول شرق ليبيا في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تشهدها البلاد، وعدم استقرار الوضع في منطقة الساحل والصحراء، وانتشار متطرفين يحاولون استهداف القوات الليبية.