شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: عدد نواقص الأدوية 18 صنفًا فقط وكل صنف له 12 مثيل وبديل والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه لايوجد بلد فى العالم لديه صفر فى النواقص وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك دول متقدمة وذات اقتصاديات كبيرة لديها نقص دوائى 500 صنف وهناك دولة كبرى تتصدر نواقص الأدوية فى العالم.

وأضاف الغمراوى فى تصريحات لليوم السابع، أن عدد نواقص للأدوية فى مصر التى ليس لها مثائل أو بدائل18 صنفا فقط موضحا أن كل صنف دوائى له مايقرب من 12 بديل أو مثيل ولكن ما يظهر حالة النواقص المنتشرة ثقافة التعامل مع المنتج الدوائى بالاسم التجارى وليس بالمادة الفعال.

وأضاف الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن 6 شركات دولية من الهند والصين وأوروبا بدأت بالفعل فى الدخول إلى السوق المصرى للتعاون فى مجال تصنيع اللقاحات محليًا، ضمن توجه استراتيجى من الدولة لتوطين هذه الصناعة الحيوية.

وأوضح الغمراوى أن هذا التوجه ساهم فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى القطاع، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء المصرية حصلت على اعتماد “مستوى النضج الثالث” من منظمة الصحة العالمية، وهو ما يعكس قدرة الدولة على تصنيع اللقاحات وفقًا للمعايير الدولية.

وأضاف الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء أن الهيئة عملت على تهيئة البنية التحتية اللازمة داخل مصر لاستيعاب هذه الاستثمارات الضخمة، وتوفير بيئة تصنيع مؤهلة تقنيًا وبشريًا.

وأشار الغمراوى، إلى أن حجم سوق الدواء فى مصر حاليًا يقدر بنحو 6.2 مليار دولار، بينما يبلغ حجم السوق الأفريقى المستهدف نحو 28 مليار دولار، مما يعزز فرص مصر فى أن تكون مركزًا إقليميًا لتصدير الدواء واللقاحات إلى القارة الأفريقية.