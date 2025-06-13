شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سنوات فقط.. القانون الجديد يُحدد عمر العلاقة الإيجارية القديمة والان مع تفاصيل الخبر

يخضع مشروع قانون الإيجار القديم حاليًا لسلسلة من المناقشات المجتمعية الهادفة إلى الوصول لصيغة توافقية قبل عرضه بشكل نهائي على مجلس النواب، في إطار مساعٍ لتحديث العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة للطرفين.

وتعد المادة 5، أحد البنود المفصلية في مشروع القانون الجديد، والتي تنص على انتهاء العلاقة الإيجارية تلقائيًا بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.



وتعتبر هذه المدة فترة انتقالية لمنح المستأجرين وقتًا كافيًا لتدبير بدائل، وفي نفس الوقت تمنح الملاك أملًا واضحًا في استعادة السيطرة على وحداتهم.



وينص القانون على إمكانية الإنهاء قبل مرور الخمس سنوات في حال الاتفاق بين الطرفين.



كما يلزم المستأجر بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة، وإلا يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد.



ويتمثل الهدف من هذا النص هو إنهاء ما يعتبره البعض "توريثًا إجباريًا للعقارات"، واستعادة المالكين لحقوقهم بعد عقود من فقدان السيطرة على ممتلكاتهم.