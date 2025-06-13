شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعة فى الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.. أهم الأسئلة بإجاباتها والان مع تفاصيل الخبر

بالتزامن مع قرب انطلاق امتحانات الثانوية العامة، أطلق ”الخليج 365” أكبر بوابة تعليمية، لتقديم تغطية كاملة وشاملة ومتنوعة للمراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة، ونماذج استرشادية لأسئلة الامتحانات، وفيديوهات وحصصًا مباشرة، تتضمن مراجعات لكافة المواد الدراسية.

وفيما يلى مراجعة نهائية لمادة الكيمياء، تتضمن تدريبات وأسئلة متنوعة بنظام (الاختيار من متعدد)، تعكس مستوى أسئلة الامتحانات الرسمية، وذلك ضمن المراجعات النهائية، التى يقدمها ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

ويستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة لأداء امتحانات نهاية العام الدراسى 2024-2025، حيث تنطلق الامتحانات الأحد 15 يونيو بالمواد غير المضافة للمجموع وهى التربية الدينية والتربية الوطنية، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد يؤدون الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو فى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ، والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.

وشدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الوزارة ستنفذ كافة الإجراءات الحازمة والحاسمة لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل للمديريات التعليمية لتيسير أداء المهام المكلفة بها بكفاءة، موجهًا بعدد من الإجراءات المشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، بالإضافة إلى توفير بيئة مناسبة للطلاب تساعدهم على أداء الامتحانات بتركيز واطمئنان.