شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثيرون عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1447 هجريًا، وتُعد هذه الإجازة مناسبة دينية هامة، وهي عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص.

ومن المقرر أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1447 هجريًا يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025، حيث تُعدّ الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة حدثًا محوريًا هامًا في تاريخ البشرية جميعًا، ولم تكن مجرد انتقال جغرافي من مكان لآخر، بل كانت نقطة تحول جوهرية رسمت مسار الدعوة الإسلامية ومهدت لقيام الدولة الإسلامية، في الأول من محرّم من كل عام هجري.

وجرى اعتماد الهجرة كبداية للتقويم الإسلامي في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويتكوّن التقويم الهجري من 12 شهرًا قمريًا، أي أنه يعتمد على حركة القمر وليس الشمس، مما يجعل السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية بحوالي 11 يومًا، وأشهره بالترتيب هي: محرّم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوّال، ذو القعدة، وذو الحجة.

وتُعدّ رأس السنة الهجرية إجازة رسمية في عدد من الدول العربية والإسلامية، مثل: السعودية، الإمارات، مصر، الأردن، الجزائر، والمغرب، وتختلف مدة الإجازة حسب قوانين كل دولة، فبعضها يكتفي بيوم واحد، بينما تمتد في دول أخرى إلى يومين أو أكثر إذا صادفت نهاية الأسبوع.