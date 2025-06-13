شكرا لقرائتكم خبر عن استعلم الآن.. ظهور نتيجة النقل والشهادة الإعدادية 2025 فى عدد من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديريات التربية والتعليم في عدد من المحافظات المصرية عن ظهور نتائج صفوف النقل للعام الدراسي 2024/2025، بدءًا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، بالإضافة إلى قرب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في أغلب الإدارات التعليمية.

وتُعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية رسميًا من المحافظ المختص، على أن تُتاح بعدها إلكترونيًا عبر مواقع المديريات التعليمية أو داخل المدارس، حيث يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس.

ويبلغ المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 280 درجة بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي، وتُعد هذه النتيجة محورية في تحديد المسار التعليمي للطلاب بين التعليم الثانوي العام أو الفني.

وفيما يلي أبرز الروابط المعلنة لنتائج صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 في المحافظات:

ظهرت الآن.. نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى الفنى فى الإسماعيلية

رابط نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة البحيرة

ظهرت الآن.. نتيجة الصف السادس الابتدائى فى محافظة الإسماعيلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالمنوفية بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثالث الابتدائى فى محافظة الإسماعيلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالإسكندرية

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2025 فى الجيزة فور ظهورها

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالدقهلية

ظهرت الآن.. نتيجة الصف الرابع الابتدائي فى محافظة الإسماعيلية

ظهرت الآن.. نتائج الصفين الأول والثانى الإعدادى فى محافظة الإسماعيلية

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة دمياط

استعلم الآن.. رابط نتائج النقل من أولى ابتدائى حتى الثانى الإعدادى فى الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الصف السادس الابتدائى 2025 فى محافظة الإسماعيلية

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقليوبية

ظهرت الآن.. نتيجة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى 2025 بالإسماعيلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى الغربية

ظهرت الآن.. نتيجة امتحان الصفين الأول والثانى الإعدادى 2025 بالإسماعيلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالمنوفية

رابط نتائج سنوات النقل من الثالث الابتدائى حتى الثانى الإعدادى بالقاهرة

ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثالث الابتدائى 2025 فى محافظة الإسماعيلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة بورسعيد بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2025

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائى الترم الثانى فى الجيزة

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائى الترم الثانى فى الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى دمياط بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتائج سنوات النقل من الثالث الابتدائى حتى الثانى الإعدادى بالقاهرة