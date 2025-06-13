شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جلستها اليوم إلى وقف فوري لإطلاق النار فى قطاع غزة، بحسب القاهرة الإخبارية.

ونص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة على "مطالبة إسرائيل بإنهاء الحصار وفتح المعابر وضمان وصول المساعدات، وإدانة استخدام التجويع سلاحا والحرمان غير المشروع من المساعدات".

كما نص على "المطالبة بوقف إطلاق نار فورى غير مشروط ودائم تلتزم به جميع الأطراف، وضرورة المساءلة لضمان احترام إسرائيل التزاماتها بموجب القانون".