شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مشروعا ضخما تنفذها الهيئة القومية للأنفاق.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تولي القيادة السياسية والحكومة المصرية اهتماماً كبيرا بتنفيذ خارطة الطريق التى تستهدف مصر جديدة بحلول 2030 لتحقق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى حياة المواطنين وتحقيق تطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة إيماناً بأن النقل من أهم الدعائم التى يرتكز عليها التطور الاجتماعي والاقتصادي للدول.

وتقوم شبكات النقل بوسائلها المختلفة بتحقيق الربط والتكامل بين مراكز التجمع السكني ومراكز الإنتاج والخدمات استجابة لمطالب النقل التي تجاوزت الحجم الذي يمكن تغطيته بوسائل النقل السطحي على الطرق لتوفير وسيلة نقل آمنة وسريعة وحضارية ونظيفة تحافظ على البيئة من التلوث لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني من خلال مد شرايين القطارات الكهربائية السريعة لخدمة المواطن المصري وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية في أنحاء الجمهورية والمساهمة في استراتيجية الدولة في مكافحة ظاهرة العشوائيات.

وفى النقاط التالية أهم المشروعات الجارى تنفيذها من خلال الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل:

1. القطار الكهربائى الخفيف LRT ( المرحلة الثالثة - المرحلة الرابعة )

2. المرحلة الأولي من الخط الرابع للمترو

3. مونوريل شرق النيل

4. مونوريل غرب النيل

5. الخط الأول من شبكة القطار السريع ( السخنة - مطروح )

6. الخط الثاني من شبكة القطار السريع ( 6 اكتوبر – الاقصر – اسوان – ابو سمبل)).

7. الخط الثالث من شبكة القطار السريع (قنا - سفاجا - الغردقة)

8. مترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر)

9. تطوير الخط الأول للمترو حلوان - المرج الجديدة

10. المركز التجاري بمحطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية

11. المركز التجاري بمحطة عدلي منصور

12. توطين وتوريد 320 عربة للخطين الثاني والثالث

13. إعادة تأهيل ترام الرمل (فيكتوريا - الرمل )