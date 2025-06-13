شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. تقسم اختبارات القدرات لكليات علوم الرياضة لبدنى ومهارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللجنة العليا لاختبارات القدرات، أن دليل اختبارات القدرات لكليات علوم الرياضة، قسمت هذا العام الاختبارات إلى مسارين (مسار بدنى – مسار مهارى)؛ وذلك بهدف قياس القدرات الرياضية للطلاب والطالبات، وتحقيق المعايير المطلوبة للالتحاق بالكلية.

ينشر" الخليج 365" قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات للقبول بها وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق وتضم قائمة الكليات:-

1- الفنون التطبيقية

2- الفنون الجميلة

3- التربية الموسيقية

4- التربية الفنية

5- كليات علوم الرياضة

وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، قد وافق على إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات، ومراقبة ومتابعة أعمال امتحانات القدرات في الكليات التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات للعام الجامعي 2025/2026، وذلك برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

استعرض الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات للعام الجامعى 2025/2026 أهم التعليمات الخاصة بإعداد بنوك الأسئلة لاختبارات قدرات قطاعات الفنون والتربية الموسيقية، والتى شملت تحقيق التوازن، واختيار موضوعات عامة مستمدة من الحياة اليومية، مع تناسب هذه الموضوعات مع الوقت الحالى والتطورات الحديثة.