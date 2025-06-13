شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البترول تعلن نتيجة المزايدة العامة للبحث عن الرمال الزجاجية والكاولينية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن نتيجة المزايدة العامة رقم [١] لسنة [٢٠٢٤]، للبحث عن خام الرمال الزجاجية والرمال الكاولينية بالصحراء الشرقية.

وقد شهدت المزايدة إقبالا كبيراً من الشركات العاملة بقطاع التعدين، حيث شاركت عدد (٢٠) شركة منها عدد (١٩) شركة قطاع خاص.



حيث تم تلقى عدد (٣٨) عرض لعدد (7) قطاعات بواقع 4 قطاع لخام الرمال الزجاجية - ٣ قطاع لخام الرمال الكاولينية ، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في مناخ الاستثمار المدعوم بسياسات الوزارة الرامية إلى خلق فرص استثمارية عادلة وبشفافية كاملة.



وبعد دراسة العروض المقدمة وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة، فقد تم الترسية على الشركات التي قدمت أفضل العروض من الناحيتين الفنية والمالية، واستوفت كافة الاشتراطات المنصوص عليها في كراسة الشروط.

وقد أسفرت نتائج المزايدة عن فوز الشركات الآتية:



1) شركة العربية للمناجم والمحاجر بالقطاع رقم (GS 1) خام الرمال الزجاجية.

2) شركة سبيلكو إيجيبت للخامات بالقطاعي رقمي (GS 3) و (GS 4) خام الرمال الزجاجية.

3) شركة باسيفيك للتعدين بالقطاع رقم (KS 1) خام الرمال الكاولينية.

4) الشركة الدولية للخدمات البترولية "إنكوم" بالقطاعي رقمي (KS 2) و (KS 3) خام الرمال الكاولينية.

وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية على التزام الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الكامل بإجراءات الطرح والترسية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، وتحرص على تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين مع الجهات الحكومية، مع العلم بقيام الهيئة بمتابعة مدى التزام الشركات الفائزة بتنفيذ البرنامج الفني والالتزامات المالية وتنفيذ استراتيجية القيمة المضافة المقدمة بالعطاءات للمزايدة بغرض تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الخامات التعدينية عبر التصنيع المحلى بدلاً من تصدير المواد الخام وتوطين الصناعات التحويلية بمصر وحسن استغلال الثروات التعدينية تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التى تستهدف بناء اقتصاد تنافسى قائم على التصنيع وتعظيم القيمة المضافة.



كما تؤكد الوزارة حرصها علي متابعة التزام الهيئة بالإجراءات القانونية المنظمة لهذا النوع من المزايدات، وتدعو كافة الجهات والشركات الراغبة إلى متابعة الإعلانات الرسمية للفرص الاستثمارية والمزايدات التي تُطرح بشكل دوري عبر كل من الموقع الرسمي للوزارة والهيئة.